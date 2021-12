Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAPADOVA La prima giornata di controlli a tappeto del rispetto delle regole sul green pass per trasporto pubblico e locali è passata senza particolari problemi. I dati ufficiali saranno forniti solo questa mattina dalla Prefettura ma sarebbero ristrette entro la decina le sanzioni applicate. Dice l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina: «I dati della mattina per la Polizia locale riferiscono di 23 controlli in altrettante...