PADOVA Ora è ufficiale: ad aggiudicarsi la gestione del trasporto pubblico a Padova e provincia per i prossimi nove anni è Busitalia. Ieri mattina negli uffici della società in via Rismondo è arrivata una Pec della Provincia, stazione appaltante del servizio, in cui si comunica ufficialmente l'assegnazione dell'appalto. Un appalto che, per la controllata di Ferrovie dello Stato (di cui il Comune detiene il 45%) vale oltre 350 milioni di euro. L'ufficializzazione dell'assegnazione fa seguito alla pre-assegnazione avvenuta lo scorso 4 luglio da parte della commissione tecnica. Una partita che si è giocata tutta sull'asse VenetoEmilia Romagna. Alla fine, a sfidare Busitalia è stata solamente l'emiliana TPer (nata dalle basi della ex Atc, la società di trasporto pubblico di Bologna).

A confermare l'aggiudicazione della gara ieri ha provveduto il presidente di Busitalia Andrea Ragona. «Confermo che in mattinata è arrivata la posta certificata della Provincia in cui si ufficializza l'assegnazione del bando ha spiegato Ora i tempi tecnici prevedono 60 giorni per la firma del contratto. Una volta firmato, Busitalia avrà a disposizione un anno per attivare i servizi previsti dalla gara». Verosimilmente si partirà con l'orario invernale dell'anno prossimo, quindi a settembre del 2021. «Per quella data dobbiamo partire con l'acquisto dei nuovi mezzi ha concluso Ragona Dovranno anche essere rinnovate le fermate e sono previsti ingenti investimenti in tecnologia. Solo per quel che riguarda la città, verranno stanziati 6 milioni di euro».

Nello specifico, il bando prevede una serie di prescrizioni a cui dovrà attenersi scrupolosamente Busitalia. Per quel che riguarda il parco mezzi, il bando indica un'anzianità massima di 15 anni e una media di 9 anni. Questo significa che 255 autobus dovranno essere sostituiti. Secondo alcuni calcoli, però, si potrebbe arrivare a quasi 300. Il nuovo servizio prevede un parco di 501 autobus, di cui 234 urbani e 267 extraurbani. L'azienda entro l'autunno dell'anno prossimo dovrà poi ,garantire i collegamenti con le scuole e con l'aeroporto di Venezia, riorganizzare in maniera radicale la linea 7 per la zona industriale e rivedere la Este-Schiavonia per l'ospedale. Busitalia dovrà anche potenziare la sicurezza dei passeggeri in attesa alle fermate e andare incontro alle esigenze dei disabili.

Inoltre, undici Comuni hanno chiesto di potenziare i collegamenti con la città e con le altre aree della provincia. Una richiesta a cui sarà necessario dare una risposta. L'azienda, poi, garantirà gli attuali livelli occupazionali e non sono escluse, nei prossimi anni, nuove assunzioni. La concessione avrà la durata di nove anni e potrà essere prorogata fino ad arrivare a 11 anni. L'ammontare totale del bando è di 353 milioni e 583 mila euro. Una cifra che è il corrispettivo che versa la Regione annualmente per sostenere almeno il 65 per cento dei costi del trasporto pubblico. A questa cifra però si deve aggiungere l'incasso dei biglietti che copre circa il 35% dei costi totali.

