Trasporti, Aps accantona un milione per il contenzioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Contenzioso sui fondi per il trasporto pubblico stanziato dai Comuni della cintura urbana di Padova: ora Aps holding accantona un milione di euro. Mentre a Palazzo Moroni sulla questione si ostenta una certa sicurezza, in Aps si preferisce andarci molto più cauti. La società guidata da Giuseppe Farina, infatti, non esclude che alla fine, magari attraverso un accordo transattivo, qualche centinaia di migliaia di euro dovrà essere corrisposta alle amministrazioni che hanno deciso di passere alle vie legali contro il Comune di...