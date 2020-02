VIGONZA

Da lunedì prossimo i bambini entreranno nel container dell'asilo nido Rodari. Ieri, venerdì, è stato fatto il trasloco delle attrezzature e degli arredi in modo da garantire ai piccoli ambienti accoglienti e ordinati. Il modulo prefabbricato è stato installato nel giardino della scuola e sono stati eseguiti tutti i collegamenti ai sottoservizi.

La struttura da lunedì ospiterà i 35 bambini che frequentano la struttura in modo da assicurare lo svolgimento della didattica senza interruzioni e, contemporaneamente, l'avvio dei lavori di adeguamento sismico, riqualificazione impiantistica e funzionale e ulteriori interventi a favore del risparmio energetico dell'asilo nido.

Per la realizzazione dell'opera il Comune di Vigonza ha partecipato al Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato nell'ambito dei servizi di educazione e istruzione di bambini e bambine dalla nascita sino a sei anni e dopo aver presentato istanza di contributo alla direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione ha erogato la somma di 362.365,18 euro.

Di questi, 315.000 euro serviranno per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale: la somma versata copre il 70% dell'intervento per cui la quota a carico del Comune risulta pari a 135.000 euro su una spesa complessiva di 450.000 euro. Il trasferimento del nido nel modulo è necessario per consentire i lavori di messa in sicurezza dell'edificio che proprio l'anno scorso ha festeggiato i 40 anni di attività. (l.lev.)

