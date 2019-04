CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAPPOLE IN RETEPADOVA Le truffe on line sono tra i reati più frequenti e ne sono vittima centinaia di padovani ogni anno. Ad architettarle sono italiani, ma soprattutto cittadini africani in particolare nigeriani. Il meccanismo è molto semplice: i truffatori spediscono migliaia di mail in tutto il mondo, con testi in inglese, agganciandosi a server presenti in Lituania e in Nordafrica. Risalire alla loro identità per le forze di polizia diventa così molto difficile. Tra la fine di marzo e i primi di aprile, a molti padovani sono arrivate...