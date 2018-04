Tram, via Sografi la strada migliore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SOLUZIONIPADOVA Lo studio è quasi completato. Del resto entro sabato prossimo le carte, almeno quelle che riguardano la scansione dei tempi, vanno inviate a Roma per non perdere i 56 milioni di euro di finanziamento. Ma la ricerca che la Net engineering, già protagonista dell'attuale tram, ha realizzato per capire qual è il mezzo e il percorso migliore per andare dalla stazione a Voltabarozzo, ha portato alle prime conclusioni. Sono secretate, perché contengono dati che devono essere digeriti dalla cittadinanza ma sostanzialmente,...