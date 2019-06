«Tram, un solo guaio: poca manutenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIPADOVA Prima i deragliamenti, sui quali stanno indagando i carabinieri, poi il blocco a causa delle temperature record di questi giorni che fa saltare il sistema dell'aria condizionata. Non c'è pace per il tram, al centro anche di attacchi da parte dei comitati che sono contrari alla nuova linea. Ora, a parlare, sono i lavoratori tramite le rappresentanze sindacali. «Non si può dare la colpa al caldo o allo Spirito Santo se manca la manutenzione ed il metrobus non funziona». È deciso Vittorio Rosa del Sindacato Lavoro e Società...