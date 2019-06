Tram, scatta la revisione per quattro mezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Deragliamento del Sir 1, l'opposizione chiede a Lorenzoni di riferire in commissione e il vicesindaco rilancia: «Ci sarò. Se avessimo il dubbio che quella del tram fosse una scelta non sicura, non la porteremmo avanti». Ieri, intanto 4 mezzi sono stati sottoposti a revisione.È di mercoledì scorso la richiesta di convocazione delle commissioni infrastrutture e controllo e garanzia depositata dal capogruppo di Libero arbitrio Matteo Cavatton con cui si chiede che il vicesindaco Arturo Lorenzoni e il presidente di Busitalia...