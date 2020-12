TRAGICO ELENCO

PIOVE DI SACCO Salgono a venticinque le vittime della Casa di riposo per anziani Umberto I di Piove di Sacco. Negli ultimi giorni altri due i decessi.

Il Coronavirus si è portato via Angelo Cazzola, ex assistente capo che lo scorso 5 febbraio aveva compiuto 86 anni. Da tempo viveva nel Craup di Piove di Sacco, dove è esploso il focolaio di Covid-19. Nato a Camisano Vicentino (Vicenza), nel 1960 il poliziotto ha fondato il distaccamento di Piove di Sacco della Polizia stradale. Si era insediato e aveva cominciato a lavorare all'interno prima dell'inaugurazione. Nel corso della sua carriera è stato apprezzato non solo per la professionalità, ma anche per le qualità umane. Si era arruolato in Polizia nel 1957. Nel 1960 era iniziata la sua avventura al distaccamento della Stradale di Piove di Sacco dopo aver effettuato una esperienza alla Stradale di Bolzano. L'ex assistente capo ha raggiunto la pensione il primo luglio del 1991. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda come un uomo attaccato ai valori della famiglia. Era amato e stimato da tutti per le sue doti di generosità e bontà d'animo. Da qualche tempo Angelo Cazzola aveva contratto il Covid-19. Già debilitato dal peso degli anni e dalle patologie legate alla terza età, non ha resistito al virus e la vigilia di Natale è spirato. L'ultimo saluto al poliziotto è fissato per giovedì alle 10,30 nella parrocchia di Sant'Anna a Piove di Sacco. Oltre alle figlie Ornella e Mara e ai familiari più stretti, ci saranno i rappresentanti della Questura.

LE ESEQUIE

Sono stati celebrati ieri nella chiesa di Casalserugo le esequie di Bruna Barensi, vedova Diserò, deceduta la vigilia di Natale anche lei al Craup. Bruna, 85 anni, era entrata nella struttura assistenziale piovese nello scorso mese di luglio, dopo una vita non molto facile: oltre alla morte del marito Carlo, qualche anno addietro aveva dovuto assistere anche a quella di uno dei tre figli, Giovanni, a causa di una grave malattia. Era accudita e seguita dai figli Massimo e Grazia, che la ricordano come una donna premurosa e dolce. Bruna Barensi ai primi tamponi effettuati sistematicamente su tutti gli ospiti era risultata negativa, ma poi purtroppo è rimasta pure lei vittima del Coronavirus, che l'ha portata al decesso il 24 dicembre.

Cesare Arcolini

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA