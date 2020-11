TRAGICO BILANCIO

CITTADELLA Ancora un lutto a Borgo Bassano a Cittadella. La casa di risposo piange la sua quattordicesima vittima. Dorina Carniello, chiamata da tutti Dora, aveva 93 anni, e fino al ricovero nella Rsa abitava in centro storico. É mancata nel pomeriggio di sabato. Era conosciutissima nella città murata perchè per più di 50 anni ha lavorato come commerciante: aveva un negozio di frutta e verdura in via Indipendenza.

Era di corporatura esile, ma piena di energia, dinamica, instancabile e soprattutto sempre con il sorriso. «Una persona inarrestabile che si è dedicata tantissimo al lavoro - la ricorda la figlia Mariangela - Una roccia, era piena di idee e voglia di fare». Purtroppo da otto anni era ricoverata nella struttura «perchè affetta da Alzheimer». «Fisicamente stava bene - aggiunge la figlia - non aveva particolari problemi, ma la malattia nel tempo era diventata sempre più pesante facendo il suo corso e senza dubbio indebolendola. Una quindicina di giorni fa era stata sottoposta ad un tampone. Era risultato negativo, ma c'erano alcuni sintomi sospetti. É stato ripetuto l'esame ed è risultato positivo. Nei primi giorni non c'erano particolari problemi, poi ha avuto bisogno dell'ossigeno, si è sviluppata una polmonite e alle 17,45 di sabato è mancata. É sempre rimasta nella struttura». Dorina, oltre alla figlia, lascia l'amato nipote Ludovico. Le esequie saranno celebrate domani alle 10 nel Duomo di Cittadella.

LA SITUAZIONE

Ora la speranza è che con il passare dei giorni, gli ospiti possano negativizzarsi e possa via via rientrare la situazione che ha visto anche alcuni dipendenti risultare contagiati. Il centro di Borgo Bassano fa parte del Centro residenziale anziani di Cittadella che ha anche le strutture di Borgo Padova, sempre nella città murata, la Camerini a Piazzola sul Brenta e Villa Breda a Campo San Martino. Questo è il secondo fronte aperto nel Cittadellese perchè la scorsa settimana si sono verificati tre decessi di ospiti con il Coronavirus.

Nonostante l'adozione di tutte le misure di protezione, il virus si è insinuato trovando poi facile terreno negli ospiti le cui condizioni di fragilità aumentano il rischio che la malattia risulti mortale. Nella sede di Borgo Padova si è reso necessario anche il supporto di personale proveniente dalle altre sedi per sostituire i colleghi in isolamento nelle loro abitazioni.

LE MISURE

Nella prima ondata, quando il Covid-19 aveva incominciato a diffondersi, fu il centro di Borgo Padova a registrare undici decessi. Nessun positivo nè deceduti nelle altre tre sedi. Il Cra Cittadella fu il primo in assoluto, prima dell'indicazione ufficiale, il 23 febbraio, due giorni dopo il primo contagio a Vo', a chiudere le sedi all'accesso delle persone esterne a cominciare dai familiari per garantire la massima protezione degli anziani. Ci furono anche delle polemiche. Con il senno di poi è chiara invece la lungimiranza dell'amministrazione. Dal canto loro, i dipendenti fecero il massimo per far mantenere i contatti esterni agli ospiti via telefono e tablet e supplirono ai servizi esterni di parrucchiera, estetista ed animazione. Non è materialmente possibile far rimanere il personale nelle strutture così da creare un isolamento totale. Sarebbe l'unico modo, probabilmente, per ridurre al massimo il rischio del contagio.

Nell'area del Cittadellese ci sono altre due strutture. A Carmignano di Brenta la casa di riposo gestita dall'Opera Immacolata Concezione di Padova ed a Galliera Veneta nella Villa Imperiale, quella affidata al gruppo Coopselios. In queste sedi non sono indicare al momento criticità.

Michelangelo Cecchetto

