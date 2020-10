TRAFFICO

PADOVA Domani entra in funzione il nuovo T-red tra via Trieste e via Gozzi e Bonavina e Fontolan scrivono agli studenti: «Ragazzi state attenti, troppi scooter superano la linea d'arresto quando il semaforo è rosso».

Dopo due settimane di pre- esercizio le telecamere hanno rilevato le infrazioni ma non hanno elevato sanzioni ora si fa sul serio. Da domani, infatti, chi passerà con il rosso in direzione di via Bassi o di via Tommaseo, dovrà fare i conti con una maxi multa. Il nuovo dispositivo non andrà ad aggiungersi a quelli già esistenti. Andrà, infatti, a sostituire quello tra via Chiesanuova e via Della Biscia. Di fatto il Comune ha deciso di spostare le telecamere da un incrocio relativamente sicuro a un'intersezione, quella appunto tra via Gozzi e via Trieste, che negli anni ha registrato gravi incidenti.

Il pre esercizio è anche servito per individuare le cattive abitudini degli utenti della strada. In modo particolare i vigili si sono accorti che moltissimi scooter, con il semaforo rosso, si fermano dopo la linea bianca d'arresto. Una circostanza che comporta una multa da 42 euro e la decurtazione di due punti della patente. Dal momento che buona parte dei conducenti di questi mezzi sono soprattutto i ragazzi che frequentano gli istituti superiori cittadini, nei giorni scorsi l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina e il comandante della Polizia locale Lorenzo Fontolan hanno scritto una lettera aperta gli studenti invitandoli a fare attenzione a questo tipo di comportamenti.

Esattamente un anno fa, invece, il Comune ha attivato il T-red al Bassanello. Nello specifico, le telecamere si trovano proprio sul ponte Isonzo con direzione di marcia Strada statale 16 Adriatica (dritto) e sul ponte Scaricatore (svolta a sinistra). Chi non rispetta il rosso in prossimità dei semafori videosorvegliati deve fare i conti con una sanzione da 163 euro. Non solo. E' prevista anche la decurtazione di 6 punti della patente.

Se si paga entro 5 giorni lavorativi, l'importo viene decurtato del 30%. Se, invece, l'infrazione avviene tra le 22 e le 6 del mattino, l'ammenda sale del 30% arrivando così a 211,9 euro. Va ricordato poi che il mancato rispetto del semaforo rosso, se ripetuto due volte nell'arco di due anni, ha come sanzione accessoria la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. C'è da evidenziare che ogni verbale che viene notificato al trasgressore è corredato di 6 fotogrammi che dimostrano la sequenza del transito del veicolo, non lasciando margini di interpretazione.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA