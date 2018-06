Traffico in tilt a Selvazzano, mattinata di code e pulizie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIO / 2SELVAZZANO Alberi abbattuti, strade allagate e viabilità in sofferenza ieri mattina nell'area ovest della provincia di Padova dove alle 4.30 di notte si è scatenato un violentissimo temporale. E per chi ieri mattina si è messo in strada molto presto le difficoltà non sono mancate. A Selvazzano si è allagato un tratto di via Vittorio Emanuela, strada che collega la provinciale Pelosa al capoluogo, per poi congiungersi con via Scapacchiò. Qui l'acqua che aveva riempito i fossati laterali ha poi sommerso la strada nel tratto...