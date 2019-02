Tradito dal sole, si schianta: morto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SULLA ROMEAMIRA Una domenica bestiale sulla Romea: un morto, sei feriti, traffico in tilt e sette auto coinvolte in tre distinti incidenti stradali successi nel pomeriggio di ieri, tutti nel territorio comunale di Mira, in un tratto di strada lungo poco più di un chilometro. Lo scontro più grave è avvenuto poco dopo le 15.30 all'altezza del centro commerciale Iperlando, a Gambarare di Mira. Nello scontro è deceduto sul colpo l'83enne Gianfranco Massarotto, residente in via Capriccio 18 a Vigonza. L'IMPATTOL'anziano, alla guida di una Fiat...