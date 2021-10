Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOPADOVA Bogdan Hristache in Romania è un pezzo grosso. È un commerciante che lavora anche con l'Italia importando ceramiche per commesse da centinaia di migliaia di euro. Per lo più si tratta di piastrelle pregiate per pavimenti, che sono una specialità della regione in cui vive, tra Transilvania e Bucarest. E in patria, alle porte della capitale, il 31enne si gode la vita nel lusso della sua villa a tre piani, tra macchine...