IL TRIBUNAE

PADOVA La pandemia ha rallentato, se non bloccato, la macchina della giustizia. Oggi, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, la Corte d'Appello andrà anche a diramare i dati relativi al rinvio dei procedimenti sia penali e sia civili, a causa del Covid 19.

I periodi presi in esame sono dal 10 marzo all'undici maggio del 2020, in pieno lockdown, e dal 12 maggio al 30 giugno dello stesso anno. Il settore più colpito è il penale, dove il dibattimento deve essere svolto nella maggiore parte dei casi in presenza. Nel civile invece si è potuto ovviare al problema attraverso udienze svolte da remoto o con la trattazione scritta. A Padova nel penale, nel lasso temporale dal 10 marzo all'11 maggio, la percentuale di processi rinviati per colpa del virus è stata del 94%. I procedimenti trattati sono stati 117, quelli rinviati 1.791, i programmati 1.908 e i depositati 171.

La percentuale dei dibattimenti rinviati, sempre nel penale, si è alleggerita di un 2% nel periodo 12 maggio - 30 giugno quando è cessato il lockdown. I processi trattati sono stati 173, quelli rinviati 789, i programmati 862 e i depositati 334. È andata meglio nel civile, con una percentuale dell'81 per cento dei rinvii dal 10 marzo all'11 maggio. I procedimenti trattati sono stati 882, i rinviati 3.284, i programmati 4.706 e i depositati 918. Decisamente si è registrato un recupero, ancora al civile, nel periodo 12 maggio - 30 giugno. La percentuale dei processi rinviati è stata del 52%. I dibattimenti trattati 2.700, quelli rinviati 2.944, i programmati 5.644 e i depositati 2.578.

Il Tribunale di Padova, dove sono stati registrati una serie di casi di Covid 19 tra il personale, si è da subito attivato per evitare l'insorgere di un focolaio. A metà novembre dell'anno scorso, quando in Procura si erano avuti sette casi di positività, il procuratore capo Antonino Cappelleri ha agito nell'immediatezza per evitare di dovere chiudere gli uffici e quindi fermare l'attività. In una notte ha ordinato la sanificazione di tutti gli ambienti.

La presidente del Tribunale, Caterina Santinello, ha invece chiesto e ottenuto dall'Ulss la possibilità di avere un paio di giorni alla settimana un punto controlli dove poter eseguire uno screening su tutti i dipendenti. Inoltre era stata eseguita una mappatura di tutti i lavoratori, per individuare chi poteva rimanere a casa per lavorare in smart working evitando così di alimentare un possibile contagio e mantenendo operativa la macchina della giustizia. Il Tribunale di Padova è stata anche l'unica sede in Veneto, passata al setaccio dagli ispettori mandati dal Ministero della Giustizia (un magistrato e tre funzionari) per verificare la corretta attuazione dei provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19.

Santinello, presidente del Tribunale: «I dati riguardano le fasi 1 e 2 e quindi il periodo 10 marzo 30 giugno 2020 e cioè il primo periodo di sospensione legale delle udienze tranne le cause urgenti indicate dalla legge e il secondo periodo in cui per esigenze di sicurezza non è stato possibile celebrare udienze in presenza e quindi, in penale e in civile, sono state tenute solo le udienze da remoto o con trattazione scritta. In questo secondo periodo per legge si potevano trattare anche solo le cause urgenti come nel primo periodo. Era il capo dell'ufficio a stabilire quelli udienze e cause sarebbero state trattate dall'11 maggio al 30 giugno».

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA