Tra le prime forze schierate sul campo a supporto della battaglia contro il covid, figura senza dubbio la Protezione Civile. A ricordare l'impegno dei volontari è il dottor Federico Facco, responsabile dell'ufficio mezzi e attrezzature. «Questa occasione ha per me un sapore particolare per due motivi. spiega - Il primo è che io sono monselicense e l'essere qui oggi ha un significato importante. Il secondo è che finalmente posso associare i volti ai compagni di battaglia con i quali abbiamo combattuto, seppure su diversi fronti». Continua il dottor Facco: «La grande scommessa in quel giorno è stata farsi trovare preparati quando le cose sono precipitate. Abbiamo allora allestito un campo con dodici tende, quelle che hanno cambiato il paesaggio dell'ospedale per diversi mesi. Da subito la Protezione Civile è intervenuta con il consueto spirito di abnegazione e su due fronti distinti. Il primo è stato quello di fornire attrezzature logistiche a supporto di quelle sanitarie. Il secondo di affiancare la popolazione in un percorso che si faceva sempre più ripido. È arrivato il lockdown, la chiusura di Vo' e in tutte queste operazioni la Protezione Civile c'è sempre stata, non ha mai perso un colpo».

Il dottor Facco racconta poi un ricordo personale di quei primi giorni di emergenza. «Si aveva notizia dei primi contagi: qualcosa che ci sembrava così lontano era arrivato a casa nostra. È stata una doccia fredda. afferma Facco rivivendo quei momenti - Una delle prime immagini che ho è quella della mia corsa in un magazzino per il fai da te, in un centro commerciale, che ho praticamente saccheggiato di mascherine FFP2. Il commesso mi ha guardato stralunato e mi ha chiesto Devi andare a Wuhan con tutte queste cose?. Io mi sono lasciato sfuggire No, forse è Wuhan che sta venendo qua». Da quel momento è stato un vortice ininterrotto, con solo una lievissima pausa verso l'estate. «Nel frattempo le tende sono passate da 12 a 140, i volontari da 70 di quella notte a diverse migliaia ogni giorno. L'assessore regionale Bottacin ricorda spesso il fatto che le guerre non si vincono solo con i soldati al fronte, ma anche con le truppe sussidiarie che portano attrezzature logistiche e tutto il necessario per far sì che la macchina funzioni».

Ca.Bo

© RIPRODUZIONE RISERVATA