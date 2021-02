Tra le persone che quel 21 febbraio si trovarono in prima linea ad affrontare l'emergenza all'ospedale di Schiavonia c'è anche Anna Recchia, addetta alla mensa. «Era il compleanno di mia figlia racconta -Festeggiavamo. Alle 21 ho ricevuto una telefonata urgente dal responsabile del servizio, che mi chiedeva di tornare in ospedale, perché c'erano stati dei contagi e persone rimaste chiuse dentro, che avevano bisogno di un pasto e di acqua per affrontare la notte. Ho mollato tutto, qualche telefonata per recuperare il personale e mi sono precipitata in ospedale». Anna era tornata a casa da sole due ore, ma la struttura ospedaliera che l'ha accolta era completamente diversa da quella che aveva lasciato. «Strade transennate, percorsi modificati, tende della protezione civile, pattuglie di carabinieri che bloccavano l'accesso, vigili del fuoco. ricorda - Le prime persone con cui mi sono confrontata erano incredule e spaventate. Lo eravamo anche noi, ma non c'era in quel momento tempo per avere paura. Il covid era qualcosa di sconosciuto e apparivano incerte le possibili conseguenze». Qualcosa ha però dato ad Anna e alla sua squadra la forza per svolgere il proprio lavoro.

«In quel momento ho sentito di poter contare sull'aiuto di tutti. In un'ora e mezza abbiamo avviato tutte le procedure anti contagio e abbiamo preparato circa trecento pasti per le persone in attesa. Abbiamo allestito un punto di ristoro in mensa dove distribuire i generi di conforto. Era fondamentale garantire però anche la salute del personale e delle loro famiglie. In pochissime ore tutti e 40 gli operatori che erano con me sono stati dotati di guanti, mascherine, sanificante, camici». Successivamente tutti gli addetti alla mensa sono stati sottoposti a tampone, e fortunatamente sono risultati tutti negativi. «Ricordo bene che, nonostante l'ansia e l'agitazione fossero palpabili, fin dall'inizio tutti noi abbiamo provato un forte senso di unione e di solidarietà reciproca. Sentimenti che ci hanno permesso poi di affrontare le sfide dei giorni successivi con tenacia e forza di volontà. Non c'erano più ruoli, ma solo persone. conclude Anna - Siamo riusciti a garantire il servizio, rimanendo sul posto giorno e notte».

