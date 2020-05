TRA GLI SCAFFALI

PADOVA Non aspettavano altro. Erano abituati a finire la giornata e contare gli incassi, invece nell'ultimo mese hanno contato solamente i giorni mancanti. Ora, finalmente, ci siamo. Governo e Regione hanno dato il via libera per la riapertura dei negozi e oggi quasi tutti coglieranno la palla al balzo rialzando la serranda. Lo stesso discorso vale per estetiste e parrucchieri: temevano di dover attendere l'inizio di giugno (così aveva fatto intendere il premier Conte nel discorso del 25 aprile) ma invece da questa mattina potranno rimettersi in pista. In molti Comuni, come a Padova, potranno perfino tenere aperto sette giorni settimanali dalle 7 alle 22. «Torniamo a respirare» raccontano molti titolari vedendo finalmente la luce in fondo al tunnel. Un tunnel in cui ha dominato una doppia paura: quella del virus e quella di non riaprire più.

I NUMERI

In tutta la provincia i negozi sono seimila, 1.500 gli ambulanti, 1.600 i saloni di acconciatura e 650 quelli di estetica. Negli ultimi giorni i titolari si sono presentati nei negozi per togliere il famoso biglietto con la scritta Chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus. Il nuovo messaggio? «Vi aspettiamo lunedì».

La Confesercenti evidenzia con soddisfazione che «la quasi totalità di queste piccolissime imprese ritornerà a vivere il proprio lavoro». Poi il presidente Nicola Rossi allarga il discorso: «Lo faremo in mezzo a mille difficoltà. I consumatori ritorneranno nei negozi ed al mercato con regole nuove. La socializzazione, funzione tipica di queste piccole attività, dovrà convivere con il distanziamento sociale. Anche per loro, cambierà notevolmente il modo di fare acquisti. Abbiamo sviluppato nuovi metodi di distribuzione delle merci - prosegue -. La consegna a domicilio organizzata a livello comunale ha stravinto anche sull'e-commerce, che pure è cresciuto in modo vertiginoso. Abbiamo sviluppato le prime esperienze di appuntamento per lo shopping: si prenota il tempo di shopping all'interno del negozio. Stiamo sviluppando sistemi semplici di collegamento video tra negozio e l'abitazione del consumatore». Sabato bastava passeggiare per le vie centrali della città per notare moltissimi esercenti intenti a sistemare scaffali e camerini.

LA VOLONTÁ

«Siamo sicuramente pronti a riaprire in sicurezza, con magazzini stracolmi, con la voglia di fare impresa che non sentivamo così diffusa negli ultimi anni - spiega, sorridendo, il presidente Rossi -. Pur nella buona volontà e nel massimo impegno a rispettare tutte le regole, corriamo il rischio che qualcuno possa sbagliare, interpretare male le norme e fare qualche errore. Proprio per questo, per le difficoltà che incontreremo per la necessità di misurarci con un modo completamente nuovo di lavorare e di fare la nostra attività che chiediamo a tutte le istituzioni una forte collaborazione. Lo stiamo chiedendo da tempo ed oggi è arrivato il momento più importante. Il nostro mondo di piccole imprese, in questa fase di avvio ha bisogno di consulenza, di collaborazione più che di sanzioni». Nelle parole di Rossi c'è anche un rammarico: «Sarebbe stato opportuno, come avevamo chiesto ancora 15 giorni fa, individuare delle aree campione dove sperimentare aperture in convivenza con il covid. Non avere fatto queste sperimentazioni ci fa partire oggi ex novo».

Gli esercenti hanno passato l'ultima settimana ad attendere un decreto che non arrivava mai. E quando è arrivato, non ha lasciato tutti soddisfatti: «Il documento ha difficoltà interpretative nelle modalità di applicazione delle norme mentre è invece chiarissimo nelle sanzioni - insiste Rossi -. Proprio per questo abbiamo la necessità di avere informazioni, formazione consulenza e non sanzioni almeno in questa fase di avvio». Tra chi pensa a prenotazioni obbligatorie e chi studia nuove app per introdurre le code virtuali, tutti attendono con ansia di rimettere piede in negozio. Gettando nel cestino quel cartello con la scritta Chiuso.

Gabriele Pipia

