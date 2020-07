L'ACCORDO

PADOVA Un iter accelerato e un plafond dedicato alle imprese del territorio per offrire immediato accesso alla liquidità necessaria per sostenere i pagamenti e, in molti casi, la continuità aziendale e dare impulso agli investimenti nella complessa fase di ripartenza seguita all'emergenza Covid-19 e al fermo delle attività.

É il contenuto dell'accordo siglato tra Assindustria Venetocentro (Avc) e Banca Patavina, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che intende dare un contributo alla risoluzione del più grave effetto causato dal lockdown, ovvero le tensioni sulla liquidità aziendale (anche a causa dei ritardi nei pagamenti, segnalati dal 61% delle aziende), e un nuovo impulso alla ripartenza del territorio padovano e delle imprese che ne sono il traino.

L'accordo prevede tempi rapidi di delibera dei finanziamenti da parte della Banca, entro un massimo di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, e piena assistenza alle aziende associate da parte di Avc nella presentazione delle domande, nel calcolo dei fabbisogni e predisposizione della documentazione necessaria, al fine di favorire e accelerare l'iter di accesso ai finanziamenti assistiti dalle garanzie statali, a valere sulle misure del Decreto Liquidità, come i finanziamenti alle Pmi garantiti dal Fondo Centrale.

«La ripartenza del credito alle imprese è cruciale - dichiarano i vertici di Assindustria Venetocentro, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco - sia per gestire la difficile ripartenza, sia come tassello di una strategia più ampia di sostegno e rilancio degli investimenti. L'Area Finanza dell'associazione ha prontamente rimodulato la propria attività di consulenza e supporto alle imprese, assistendole nella pianificazione dei fabbisogni di tesoreria. Il fattore tempo è essenziale. Per questo accompagniamo' le aziende nella relazione con gli istituti di credito, attraverso convenzioni specifiche per questo momento di difficoltà, nuovi strumenti finanziari e nella predisposizione di tutti i documenti richiesti per facilitare, e accelerare, l'iter creditizio. Banca Patavina ha subito espresso la volontà di essere vicina alle imprese del territorio in cui è nata ed è operativa e ringraziamo il suo Presidente Leonardo Toson e il Direttore Generale Gianni Barison, per la disponibilità e la collaborazione date».

«Ritengo che il compito di una banca di credito cooperativo - sottolinea Gianni Barison, direttore generale di Banca Patavina - sia sempre quello di sostenere le imprese del proprio territorio, soprattutto nei periodi di difficoltà. L'intesa firmata con Assindustria Venetocentro rappresenta una tappa importante ed una conferma ulteriore dell'impegno a un aiuto concreto, ma soprattutto immediato perché questa è la vera necessità del momento. Il tempo è nemico e anche un solo giorno improduttivo arreca danno all'economia e alle famiglie».

