«Tra Africa e Australia ma sogno le Dolomiti»

LA RICERCATRICE

Per realizzare il grande sogno è volata dall'altra parte del mondo, dividendo la propria vita tra l'Australia e il Sudafrica. A 26 anni sta completando il dottorato in una delle più prestigiose università dell'Oceania, trasformando una vera passione in un meraviglioso mestiere. Guai, però, a definirla un cervello in fuga. «Non sono scappata da nessuna parte, ho colto al volo una bella opportunità di crescita ma il desiderio più grande è quello di tornare in Italia» racconta con gli occhi che brillano Camilla Soravia di San Pietro Viminario, una laurea specialistica in Biologia evoluzionistica al Bo e un bagaglio di conoscenza da mettere a frutto in giro per il mondo. Per lei nessun cambio di residenza: è una delle tante studentessa che sono uscite dall'Italia con un apposito visto.

Camilla, come è arrivata fin lì?

«Dopo la laurea a Padova ho fatto un tirocinio ad Almeria, in Spagna, in una stazione sperimentale. Poi ho vinto una borsa di studio per fare il dottorato alla University of western Australia di Perth. Era il marzo 2018, ho accettato subito. Dopo poco tempo un'insegnante che stimo molto mi ha prospettato una fase di ricerca in una riserva del Sudafrica ed eccomi qui».

Una vita divisa tra due Continenti.

«Per sei mesi sto in Australia, dove ho il mio ufficio per analizzare i dati e scrivere. Per altri sei mesi in Sudafrica. Studio i volatili, in particolare una specie di uccelli selvatici che vivono solo in quella zona: il nome scientifico è Pied babbler. Ora stiamo testando se e come le abilità cognitive, legate per esempio a ricordare i propri confini territori, calano con l'aumentare del calore. I cambiamenti climatici ovviamente incidono eccome: qui dal 1960 ad oggi la temperatura è aumentata di circa due gradi».

Intende rimanere a studiare questi effetti all'estero o potrà pensare di rientrare in Italia?

«Penso che la mia vita sarà divisa tra Australia e Sudafrica almeno fino al 2022, quando finirò il mio dottorato. Dopo quell'importante scadenza, vorrei continuare nella ricerca sempre con i volatili. Mi piacerebbe provare in Italia, anche se so che all'estero è più facile vivere di sola ricerca».

Quali sono le principali differenze con il nostro Paese?

«In Italia ci sono meno fondi, questo è la differenza principale che rilevano molte ragazze e molti ragazzi. In più molti dottorandi si dedicano anche alla gestione dei laboratori e a seguire gli studenti, quindi hanno meno tempo per la propria specifica attività di studio».

Proviamo a fantasticare. Se potesse realizzarsi in Italia, dove si metterebbe all'opera?

«Ho fatto la tesi magistrale sulla biodiversità di Matera studiando il Falco Grillaio e sarebbe interessante anche studiare le rondini a Milano. Ma al primo posto, senza dubbio, metto il parco delle Dolomiti bellunesi. È uno spettacolo della natura e proprio in quella zona, tra l'altro, vivono le mie nonne».

G.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA