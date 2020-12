IL RITRATTO

PIAZZOLA Grande competenza tecnica messa anche a servizio della comunità attraverso il volontariato e amore per la famiglia. La moglie Gianna mancata improvvisamente due anni fa, la figlia Elisa con il marito Matteo Tosatto, ex campione di ciclismo su strada e oggi direttore sportivo della Ineos Grenadier, e la nipote Emma. Questi erano i suoi grandi amore. Piazzola sul Brenta dice addio a Danillo Capovilla. Aveva 82 anni, era una persona autonoma ed attiva. E' mancato nel giorno di Santo Stefano all'ospedale di Schiavonia dov'era ricoverato dall'8 dicembre scorso. Aveva girato il mondo come dirigente, responsabile tecnico delle sedi della multinazionale Arneg di Marsango di Campo San Martino. Anche se spesso era all'estero, è stato sempre impegnato nel volontariato, servizio al quale si è donato ancor più negli anni della pensione. Socio del Lions Club e membro dell'associazione della parrocchia piazzolese La Calantina, che gestisce la Casa Alpina a Calalzo di Cadore.

«Costruiva, riparava, faceva bricolage - ricorda la figlia - Sempre desideroso di conoscere ed apprendere, di creare. Era poi appassionato di canti di montagna, era stato membro di vari cori, ed era un vero e proprio divoratore di libri, amante della lettura. Negli ultimi vent'anni, con la presenza di mio marito ex ciclista, si era appassionato delle due ruote a pedali».

Aveva una patologia polmonare cronica, per questo era molto attento alla sua salute. «Un mal di gola lo ha portato subito dal medico, da li la diagnosi - continua Elisa - nonostante seguisse tutte le norme di sicurezza. L'ultima videochiamata il 13 dicembre. Ringrazio tutto il personale sanitario, persone eccezionali prima di tutto a livello umano ed medico Alessia Donà del covid center ospedaliero di Thiene». La famiglia a malincuore, ma con grande senso di responsabilità considerando i numeri del contagio, per evitare assembramenti celebrerà le esequie privatamente. «Non appena possibile ricorderemo Danillo con una messa assieme a tutti coloro che l'hanno conosciuto».

Michelangelo Cecchetto

