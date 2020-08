L'AMBIENTE

PADOVA L'equilibrio della vivibilità di una città si ottiene mediando le scelte urbanistiche con quelle del verde pubblico. Nel capitolo La città dell'ambiente delle linee strategiche di mandato 2017-2022 dell'amministrazione Giordani (luglio 2017) sono previsti diverse interventi per dotare Padova di un adeguato sistema del verde urbano e periurbano. In particolare misure di salvaguardia di tutte le residue aree non edificate del territorio comunale, con ritorno, dove sia possibile, a destinazione agricola o a verde pubblico. Questo anche per dare continuità tra cunei verdi urbani e territorio agricolo periurbano. Si auspica anche la costituzione di una rete ecologica comunale priva di soluzioni di continuità, connessa al sistema delle acque, ai parchi urbani e al Parco delle Mura cinquecentesche.

«Dopo quasi vent'anni di battaglie di Legambiente per scongiurare la cementificazione dei cunei verdi cittadini dichiara Francesco Tosato, vice presidente di Legambiente - un primo importante risultato è l'avvio della permuta che prevede un consistente stop all'edificazione nei terreni attigui al Parco Iris, dando in cambio ai privati le palazzine esistenti in Piazzale Boschetti. Chiediamo al Comune di proseguire su questa strada».

Ed ecco le proposte da attuare entro fine mandato. «Per prima cosa - propone Tosato è necessario urgentemente perimetrare, le aree del Basso Isonzo destinandole a parco agricolo, fornendo precisi indirizzi progettuali per gli interventi che si prevede di effettuare, eliminando ogni attesa edificatoria sulle aree ancora destinate a perequazione. E' evidente che nel frattempo va scongiurata la possibile edificazione da parte dell'ex Ira su un'area di 37.000 metri nell'area verde e agricola del Basso Isonzo, per un totale di dieci palazzine. Fa ben sperare la proroga di alcuni anni per l'avvio dei lavori».

«Va avviata quanto prima la progettazione dichiara Sergio Lironi - del piano ambientale del Parco agro-paesaggistico Metropolitano le cui linee guida sono state elaborate nell'ambito delle iniziative di Agenda 21 durante la precedente amministrazione, con la partecipazione di molte associazioni provenienti dal mondo agricolo e ambientalista».

«Va ricordato che il Parco Agro-paesaggistico costituisce uno degli impegni fondamentali indicati dalle linee strategiche di mandato dell'attuale amministrazione e che a tal fine è già stata predisposta una bozza di deliberazione da far approvare dalla Conferenza Metropolitana di Padova. Un Parco che promuova - sottolinea Lironi - l'agricoltura e l'alimentazione sostenibile e che nel contempo valorizzi gli aspetti naturalistici e paesaggistici del territorio salvaguardandone le valenze produttive ed eco-sistemiche».

«Per quanto guarda l'attuazione del Parco delle Mura bisogna innanzi tutto risolvere il nodo del Giustinianeo e della Nuova Pediatria» conclude Lironi. All'accordo di Programma sottoscritto da Regione, Comune, Università e Azienda ospedaliera per il Nuovo Polo della Salute è stato allegato un generico schema direttore. E' urgente che venga predisposto un atto dell'amministrazione comunale, discusso prima con le varie realtà sociali, che definisca, le finalità sociali, i valori da salvaguardare, le prescrizioni urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche e ambientali che dovranno essere osservate dai progettisti».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA