PADOVA Le operazioni per arginare il focolaio dell'asilo notturno di via del Torresino procedono ma le polemiche ancora ardono. Nella giornata di ieri sono stati tamponati i 22 volontari delle cucine popolari, dove molti dei senzatetto ospiti dell'asilo risultati positivi al coronavirus andavano a mangiare. L'esame si è svolto nella sede dell'Ulss di via Temanza e già oggi dovrebbero arrivare i risultati. Intanto i 43 senzatetto risultati negativi sono stati trasferiti in altre sedi per trascorrere l'isolamento fiduciario. Una situazione che ha creato scompiglio in città e continua ad animare il dibattito.

Dopo il botta e risposta infuocato tra il vicepresidente del consiglio comunale eletto con la lista Bitonci, Ubaldo Lonardi, l'assessore al Sociale, Marta Nalin, e il sindaco Sergio Giordani le fiamme non si spengono. Anzi, tutto il contrario. A tenere viva la discussione è proprio Lonardi: «Non siamo davanti alla segnalazione di un singolo caso di positività, ma del 50% degli ospiti di una struttura molto delicata dove le condizioni particolari delle persone dovrebbero imporre controlli quotidiani e non solo la misurazione della temperatura rincara la dose Non si rendono conto che trovare contemporaneamente 40 persone positive al virus significa che la situazione perdurava da settimane e ha avuto tutto il tempo di diffondersi non solo durante l'orario notturno, ma anche durante quello diurno. Significa non rendersi conto che a questi 40 casi corrispondono, secondo le stime epidemiologiche, almeno altri 15-20 contagi per ogni positivo. Chiedo almeno che il Comune di Padova promuova un'indagine interna, da rendere nota al Consiglio Comunale, per comprendere quello che è successo ed evitare che riaccada».

Nel frattempo nel resto della città e della provincia si registrano 37 nuovi casi di positività portando il totale dei padovani attualmente positivi a 478 (5170 dall'inizio dell'epidemia oltre agli 89 di Vo'). I pazienti ricoverati a Malattie infettive ieri sono passati da 21 a 23 mentre restano in Terapia intensiva 6 persone. Altre 1293 persone sono in isolamento fiduciario di cui 295 sono positivi, 280 fanno parte del gruppo di chi ha viaggiato all'estero e 8 presentano sintomi. Anche 1200 dipendenti del Comune si sono sottoposti al tampone facendo emergere un solo caso di positività.

Palazzo Moroni, intanto, ha fatto partire un maxi piano di sanificazione anti Covid. Venerdì scorso il settore Provveditorato ha stanziato 20mila euro in favore della Italia.A - Barbato srl, la ditta che, dallo scorso maggio, si sta occupando della sanificazione degli spazi comunali. Il focolaio di via Del Torresino ha convinto l'amministrazione ad intensificare queste attività. La Barbato srl dovrà realizzare un servizio di sanificazione con atomizzazione, in primis nei locali occupati dalla Polizia municipale che, un paio di settimane fa, ha dovuto fare i conti con un agente contagiato. La sanificazione riguarderà poi tutti gli spazi che vengono frequentati dal pubblico. Tra questi le sedi di quartiere e Informambiente.

