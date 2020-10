LA PREVENZIONE

ARRE I volontari della Protezione Civile montano due tende accanto alla palestra e alle scuole elementari del paese. Qualche preoccupazione tra gli abitanti di Arre ha cominciato a circolare nella giornata di sabato. Più di qualcuno ha temuto fosse accaduto qualcosa di grave legato alla pandemia: il pensiero, di questi tempi, va subito a quello. Alla fine è dovuto intervenire il sindaco per fare chiarezza: «Non preoccupatevi, nessuna emergenza in atto» ha scritto Michele Teobaldo. «Sono due tende montate dai volontari Protezione Civile di Arre a disposizione della scuola per fornire un riparo prima dell'ingresso degli alunni a scuola, soprattutto in caso di maltempo».

Da oggi, ma soprattutto nelle prossime settimane, quando il freddo inizierà a farsi sentire, i bimbi delle prime due classi potranno attendere in luogo riparato dalle intemperie l'inizio delle lezioni, proprio grazie alla disponibilità del gruppo comunale di Protezione Civile, coordinato dal consigliere delegato Andrea Drostici. All'assessore alla cultura e doposcuola Carla Bruscagin il compito di declinare le modalità con le quali le due tende saranno utilizzate. Il Comune si è anche adoperato per attivare un servizio di entrata anticipata per i ragazzi della primaria: «Vogliamo garantire ai bimbi e alle rispettive famiglie un'entrata a scuola più sicura, ma direi anche più divertente e avventurosa, attendendo sotto le tende, che suoni la campanella». Le tende sono due, misurano cinque metri per cinque e possono ospitare fino ad una ventina di persone, tenendo conto del rispetto delle regole in vigore per il distanziamento sociale, che si applicano anche a scuole e pure nell'attesa dell'entrata.

«Le due strutture serviranno per le prime due classi della scuola primaria - prosegue l'assessore Bruscagin - I bambini più piccoli sono quelli più bisognosi di assistenza ed aiuto all'arrivo a scuola per quelli che hanno optato per l'ingresso anticipato soprattutto. Siamo sicuramente facilitati dal fatto che i numeri sono contenuti, infatti in prima gli studenti sono quindici e in seconda solo dieci».

Anche per le classi dalla terza alla quinta, in vista dei mesi invernali e considerato il fatto che parecchi hanno optato per il servizio di ingresso anticipato, il Comune di Arre sta pensando a trovare degli spazi vicini alla scuola dove poter attendere l'inizio delle lezioni.

Nicola Benvenuti

