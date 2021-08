Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Aumenta il numero dei contagiati e tornano anche i positivi nelle case di riposo. Il bollettino diffuso ieri dalla Regione dice che in provincia di Padova si registrano 70 nuovi casi di contagio e i cittadini attualmente positivi sono 2.333. All'ospedale di via Giustiniani troviamo 25 persone ricoverate e 9 di queste sono in Terapia intensiva. A Schiavonia i ricoverati sono 14 (4 in Rianimazione), a Cittadella 6 (la metà...