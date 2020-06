BILANCIO

PADOVA Torna a salire il contagio in provincia di Padova, nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre nuovi casi di Coronavirus. Il numero complessivo dall'inizio dell'emergenza passa a 3.942. Lo riporta l'ultimo report emesso da Azienda Zero. E' stabile invece la conta delle morti legate al Covid-19, finora sono deceduti in 299. Le persone positive al tampone sono 53, due in più rispetto venerdì sera. Mentre i negativizzati virologici sono 3.590, uno in più considerando il precedente bollettino. I pazienti positivi ricoverati nei vari ospedali padovani salgono a otto, venerdì sera erano sette. La catena del contagio legata alla badante moldava di 62 anni, individuata come positiva al Coronavirus nei giorni scorsi, si allunga. Nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera, oltre alla badante e all'anziana assistita, si è aggiunta un'altra persona contagiata. La badante è arrivata martedì mattina al pronto soccorso di via Giustiniani con i sintomi tipici della malattia. Il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 6 Euganea ha fatto scattare sin da subito l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna. La 62enne era giunta in città la scorsa settimana a bordo di un pullman con altre 12 badanti. Due figli dell'anziana assistita sono risultati negativi, il terzo è in attesa di conoscere il risultato. Un paziente che si è sottoposto ad un intervento chirurgico urgente è stato trovato positivo al tampone ed è stato ricoverato nella rianimazione dell'ospedale di Schiavonia. L'uomo, ancora in fase post-operatoria, ha bisogno di ventilazione assistita ma sarebbe in via di miglioramento. A fare chiarezza sul caso clinico è il direttore della Terapia intensiva della struttura ospedaliera della Bassa Padovana, il dottor Fabio Baratto. «Si tratta di un paziente con una problematica chirurgica che è risultato positivo al tampone afferma Baratto -. È stato operato a causa di un'occlusione intestinale, l'intervento è andato bene e stiamo seguendo la fase post operatoria. In questo momento è in terapia intensiva e per quanto riguarda la ventilazione è assistito da una macchina. Siamo in via di miglioramento, giorno per giorno, ma non siamo ancora fuori pericolo». Nelle forme più gravi di occlusione intestinale in genere si richiede un intervento di chirurgia maggiore per risolvere il blocco o eliminare le parti necrotiche dell'intestino. Prima di affrontare il ricovero il paziente, come da disposizioni regionali, è stato anche sottoposto a tampone orofaringeo. I risultati hanno riscontrato positività al Coronavirus e il personale medico e sanitario ha adottato tutte le misure di precauzione, proseguendo la presa in carico del paziente con l'intervento salvavita.

Elisa Fais

