L'Urbs picta diventa anche un fumetto di Paperino. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri Topolino Magazine ha dato il via ad un nuovo viaggio a fumetti tra alcune città d'arte visitate dal sommo poeta. Tra queste non poteva mancare Padova. Un documento notarile del 1306, infatti, confermerebbe la presenza dell'autore della Divina Commedia in città. Una presenza che viene ribadita anche dal Boccaccio e dalla conoscenza del...