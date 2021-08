Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Primo punto: esenzione del Green Pass per i minorenni. Secondo: Autocertificazione per clienti dei bar e dei ristoranti, senza obbligo di controllo per i gestori. Terzo: esenzione del Pass per fiere e sagre all'aperto. Quarto: esenzione del Pass per i servizi interni agli alberghi. Quinto e ultimo: nessun vincolo per i mezzi di trasporto. Sono le cinque richieste al premier snocciolate dal leghista Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, su...