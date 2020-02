IL PROBLEMA

PADOVA Due volte al giorno alle sette e mezzo del mattino o alle otto di sera passare per via Tommaseo è un inferno. Code interminabili e nervosimo. Basta che un treno scarichi centinaia di studenti e pendolari che attraversano dieci metri di strisce pedonali davanti al grattacielo verde, all'altezza delle due rotatorie della nuova stazione degli autobus, perché si blocchi tutto fino alla fiera. Non parliamo poi di quando ci sono le manifestazioni, dai concerti ai grandi saloni. Le analisi del Comune parlano di 1.600 passaggi di auto dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 18.30 alle 20.

Ebbene sono dieci anni che due agenti della polizia locale ogni mattina dalle 7.30 alle 9 fanno la guardia alla rotatoria Tommaseo-viale della Pace. Anzi fino al 2016 erano quattro perché si faceva un turno anche il pomeriggio dalle 17 alle 18.30. Tutto questo perchè non si è ancora capito come risolvere il nodo viario che impedisce agli autobus della Sita di entrare e uscire in contemporanea per problemi di spazio. Complicati dal fatto che quando arrivano i treni dei pendolari alla mattina le strisce pedonali sono l'attraversamento preferito soprattutto per gli universitari e tutto il traffico veicolare che da via Venezia vuole andare in centro si blocca. A questo si aggiungono le auto che arrivano al parcheggio della stazione il cui ingresso è sul piazzale e attraversano la rotatoria.

Ebbene ieri una delegazione sindacale degli agenti di polizia locale ha fatto il punto con il vicesindaco Lorenzoni e i tecnici comunali. «Da quando nel 2010 la stazione Boschetti si è trasferita in stazione, questa zona è critica - dice Francesco Scarpelli Uil - Noi parliamo sia per la sicurezza dei cittadini e degli stessi agenti che per la loro salute visto che sono immersi nello smog. E per gli stessi autisti dei bus».

«Da quando in via Venezia è aumentata la presenza dell'Università il traffico pedonale è cresciuto vertigionosamente. Ma non ha senso avere due vigili a fare viabilità dove prima c'era un semaforo. Da due anni chiediamo una soluzione. Al tavolo c'era il capo settore sicurezza, l'Urbanistica e ufficiali della polizia locale. Ci ritroveremo il 27 febbraio per una nuova riunione. Come organizzazione sindacale abbiamo suggerito due cose. La prima che il parcheggio Autopark della stazione abbia come accesso esclusivamente il lato via della Pace e non piazzale stazione. Così 300 auto che si intersecano in piazzale stazione entreranno dall'altro lato senza entrare nella rotatoria. Si tratta di sfruttare dunque l'attuale entrata solo come uscita. Poi abbiamo chiesto a Busitalia che venga alleggerita dal traffico l'accesso dei bus sul lato rotatoria Ci sono 8 metri e 40 e devono entrare e uscire due autobus, impossibile. Bisogna diminuire le corse o fare solamente uscita dal lato della rotatoria e un ingresso da viale della Pace. Busitalia ha detto che farà uno studio e ci saprà dire il 27».

A dire la verità c'era una soluzione a suo tempo studiata dall'assessore alla Mobilità, Stefano Grigoletto, deviare le auto che arrivano da piazzale Stanga all'altezza della fiera, verso via Rismondo per il nuovo ponte o via della Pace. E in via Tommaseo far passare solo gli autobus.

M.G.

