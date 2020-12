L'INTERVISTA

CAMPOSAMPIERO Per Alessandra Ferronato , 40 anni, madre di due figli di 15 e 4 anni, oggi è un giorno speciale: sarà tra le prime in Italia a vaccinarsi contro il coronavirus. «È il più bel regalo di Natale che potessi ricevere« afferma, mentre ricevendo complimenti e in bocca al lupo.

Lei è coordinatrice dell'unità operativa complessa del reparto di recupero e della rieducazione funzionale dell'ospedale di Camposampiero e ritiene di essere una predestinata. Perchè?

«La nostra Ulss 6 ha cercato sanitari volontari sulla cinquantina d'anni d'età, ma non ha raggiunto abbastanza adesioni, così hanno telefonato pure a me. Pur non rientrando nel parametro dell'età, ho detto sì».

È contenta?

«Vaccinarmi è un onore».

Lei eseguirà il vaccino alle 16 nel presidio di Cittadella, assieme ad altri cinquanta sanitari che ricoprono tutte le posizioni, dalla dirigenza al comparto. Si sente pronta?

«Non vedo l'ora di sottopormi all'immunizzazione e sono preparata anche a subire eventuali effetti collaterali, come febbricola o mal di testa. Ma non importa».

Cos'è per lei il vaccino?

«Per me è un traguardo, che alleggerirà l'animo e mi farà sentire un po' più al sicuro e serena. È anche un atto d'amore nei confronti di me stessa, della mia famiglia e dei miei pazienti e colleghi».

Finora quali sono stati i timori?

«Il mio timore è proprio quello di contagiare le altre persone: in questi giorni di pandemia viviamo nel limbo tra la vita e la morte. Dopo il lavoro, poi, c'è la famiglia che reclama le mie attenzioni di mamma. Coniugare le cose non è semplice: entrambe richiedono testa e tempo. Grazie al mio compagno e alla complicità dei miei figli ho dato priorità alla mia professione a servizio degli altri e i questo ne sono fiera».

Lavoro e famiglia: difficile coniugare le due cose?

«No, non è facile coniugare tante attività giornaliere, ogni giorno mi devo districare tra gli impegni di lavoro e il dovere quotidiano di genitore, oltretutto in tempi di didattica a distanza e lockdown. Stiamo vivendo tutti un periodo estremamente complicato, pieno di imprevisti dietro l'angolo oltre che di paura e timore per come stanno andando le cose dal punto di vista sanitario. Io ho deciso di sacrificare la mia famiglia. Non è bello sentirsi dire dai figli non ci sei mai , ma ho fatto, con il cuore, una scelta. Davanti a me avevo un dilemma: sacrificare i miei infermieri e i miei operatori sanitari che devono lavorare sotto organico e con più pazienti, oppure rinunciare agli impegni personali e coprire nuove assenze durante i loro riposi, che vengono trasferiti da un giorno all'altro in reparti nati ex-novo in pochi giorni, che non conoscono il turno della prossima settimana e che lasciano, a loro volta, in pausa».

Nessun dubbio?

«Di fronte a questa scelta non ne ho avuti: ho optato per tirare la cinghia e concentrarmi sul lavoro».

Si sente un po' eroe?

«No, sono stata chiamata a dare il mio contributo all'emergenza in atto, in un momento di grande incertezza e paura. Ho scoperto una cosa molto importante, soprattutto in queste settimane di emergenza sanitaria: il mio lavoro è una vocazione alla quale è impossibile sottrarsi. Mi piacciono le sfide. Questa del covid merita di essere vissuta fino in fondo, senza risparmiarsi. Il vaccino può davvero aiutare tutti a venire fuori da questa situazione incredibile che stiamo vivendo».

Luca Marin

