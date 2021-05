Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Iva agevolata, con aliquota del 5% o del 10%, per la stampa su carta o cartone riciclati, credito di imposta di almeno il 50% per dépliant, volantini e manifesti. Sono queste le principali proposte di Confartigianato al governo per dare una boccata d'ossigeno al settore tipografico e grafico messi in ginocchio dal Covid-19. A parlarne è Alberto Boaretto, dirigente del Sistema di Categoria Comunicazione di Confartigianato Imprese Padova...