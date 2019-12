Tinello nel mirino dello stesso ladro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME SICUREZZAPADOVA «É lo stesso disperato dell'altra volta. Ha visto che gli è andata bene, non ha avuto conseguenze di alcun tipo e ha pensato bene di riprovarci». É arrabbiato Francesco Donà, titolare del ristorante Al Tinello di via Ognissanti, nel popolare quartiere del Portello. A tre settimane esatte dalla precedente spaccata, il suo locale ha ricevuto nuove sgradite visite notturne. Con altri danni da pagare a fronte di un misero bottino. E il colpo è stato firmato dallo stesso malvivente entrato in azione nella notte tra...