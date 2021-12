I PROVVEDIMENTI

PADOVA Arrivano le multe per i tifosi pizzicati dalla Polizia perché senza mascherine all'Euganeo e al Tombolato. Non conosce, dunque, battute d'arresto l'attività delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti Covid. Sono infatti 50 le sanzioni che la Polizia di Stato lo scorso fine settimana ha comminato ai tifosi che hanno partecipato agli incontri di calcio Padova SudTirol e Cittadella Ascoli. Tifosi che ora rischiano addirittura il Daspo.

Gli agenti della questura schierati negli stadi di Padova e Cittadella hanno infatti avuto il loro bel da fare per multare tutti quei supporter che, nonostante l'obbligo di mascherina, si sono ostinati a tifare a volto scoperto per la loro squadra del cuore.

I controlli sono proseguiti anche durante la partita di Coppa Italia Padova Catanzaro che si è tenuta mercoledì scorso. Partita durante la quale i supporter biancoscudati hanno sostanzialmente rispettato le regole. Altrettanto non si può dire della tifoseria del Catanzaro. Tifoseria nei confronti della quale sono in corso degli accertamenti. Sulla questione la questura ha annunciato che sono in arrivo altre sanzioni. Anche ieri, il questore Antonio Sbordone ha ribadito che la violazione ripetuta della norma che prevede l'obbligo di mascherina all'interno degli stadi, comporta una Daspo che può variare da 1 a 5 anni. Sulla questione il questore è intervenuto anche qualche giorno fa.

«Se da un lato da parte della popolazione abbiamo riscontrato molta voglia di collaborare e un sostanziale rispetto delle regole, altrettanto non possiamo dire di alcuni tifosi ha detto Sbordone commentando le irregolarità rilevate sugli spalti di Padova SudTirol e Cittadella Ascoli - Soprattutto nei settori ospiti, abbiamo dovuto confrontarci con un diffuso mancato rispetto delle regole. I multati, infatti, sono stati alcune decine».

In questi giorni, intanto proseguono i controlli di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili sul rispetto delle norme anti Covid. Dal 13 al 15 dicembre, infatti, le multe anti Covid sono state 44. Per violazioni che vanno dalla mancanza del Green pass e per il mancato utilizzo della mascherina, sono state sanzionate 35 persone. Sono stati, invece 9 i pubblici esercizi multati. Dall'introduzione del Super Green pass, ovvero lo scorso 6 dicembre, sono state controllate 21.005 persone. Le attività commerciali entrate all'interno dei controlli della forze dell'ordine sono stati poi 3.053. Le persone multate sono state complessivamente 102, mentre le sanzioni nei confronti di bar e ristoranti sono arrivate a quota 38.

