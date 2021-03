Notissie, quee bee! è l'originale titolo dell'iniziativa rivolta ai bambini e ragazzi dell'unità pastorale di Candiana, Arre, Arzercavalli, Pontecasale e Fossaragna per la Quaresima. È un telegiornale di buone notizie, locali e internazionali, realizzato dai giovanissimi aiutati dagli animatori. «Siamo molto fiere, Alice Banzato, Lucia Barbierato e io, dell'impegno degli animatori spiega la coordinatrice delle attività Letizia Gaudio È bellissimo vedere i ragazzi dedicare tempo per fare la loro parte in questo momento complesso. Tra i giovanissimi c'è chi si occupa di filmare, chi di recitare, chi di fare il montaggio. C'è chi scrive i copioni e chi mette tutta la propria creatività per realizzare i tutorial». Non sono solo i bambini a essere coinvolti, perché nel video settimanale viene chiesto a tutti di condividere notizie belle, anche personali, che la redazione sviluppa, news che possano portare un po' di fiducia e di speranza in questo tempo non facile. «Lo scorso anno siamo stati noi sacerdoti a proporre con l'inizio della pandemia la catechesi a distanza per i bambini e le loro famiglie, viste le limitazioni agli spostamenti e considerato il fatto che la nostra Unità Pastorale si estende nel territorio di ben quattro Comuni - sottolinea il parroco moderatore dell'Up don Leopoldo Zanon - Quest'anno protagonisti sono i ragazzi e gli educatori, segno di una comunità che cresce nella consapevolezza».

Nicola Benvenuti

