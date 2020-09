TESTIMONIANZE

PADOVA Tanti sognano di conquistare uno dei pochi posti a Fisioterapia, ma c'è anche chi desidera diventare un infermiere per stare accanto ai pazienti più anziani. L'emergenza sanitaria in corso ha rivoluzionato i test d'ingresso, ma i ragazzi sono consapevoli che seguire le regole oggi è necessario. Nella carica dei 3.500 ieri c'era anche Cristian Marino, 22 anni, originario di Agrigento. «Spero di entrare a Professioni infermieristiche ammette Cristian . È la prima volta che affronto questa prova. Finora ho lavorato come operatore socio-sanitario in una casa di riposo per anziani a Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Il mio lavoro mi ha insegnato molto, ora vorrei migliorare. L'ultimo periodo è stato molto difficile a causa dell'arrivo del Coronavirus in Veneto, la cosa più triste era vedere la sofferenza negli occhi degli anziani. Non poter vedere figli e nipoti toglie la serenità e il senso del tempo. Anche se sappiamo tutti quale rischio si nasconde dietro alle visite dei parenti». Il giovane oss si augura di poter studiare all'ateneo patavino. «Il Veneto mi piace, anche Padova è una bella città aggiunge Cristian non mi dispiacerebbe stabilirmi qui per sempre. Anche se la mancanza di casa, della mia Sicilia, rimane nel cuore». E' emozionata Clarissa Zanetti, 20, da Cessalto in provincia di Treviso. «Vorrei entrare a Fisioterapia e occuparmi della cura e della riabilitazione delle funzioni motorie e della prevenzione e correzione dei difetti posturali spiega Clarissa -. E' la prima volta che provo il test, l'anno scorso ho frequentato il primo anno di Farmacia a Trieste. Non ho paura di affrontare un altro anno d'università convivendo con l'epidemia di Covid. Ho già passato il secondo semestre seguendo le lezioni online, ormai sono abituata e devo dire che non mi son trovata male. Sono riuscita a superare anche il periodo di lockdown da studentessa fuori sede, basta metterci un po' di buona volontà. È necessario rispettare le regole durante questi test, non ci si può lamentare. Io sono arrivata sin qui in auto da sola». Ambisce ad entrare a Fisioterapia anche Alice Zanda, 21 anni, originaria della Sardegna. «Sono iscritta a Chimica ma vorrei cambiare spiega Alice -, mia madre è una fisioterapista e vorrei seguire le sue orme. Penso che Padova sia una città vivibile e ben collegata con la Sardegna, per questo non mi farei problemi a trasferirmi qui per studiare. So che l'ateneo offre diverse facilitazioni agli studenti per gli affitti, questo è sicuramente un aspetto positivo. Sono un po' agitata per l'andamento del test, anche se siamo in tanti l'organizzazione qui è buona. Basta fare una domanda e ti rispondono chiaramente su dove andare e cosa fare». Federico Chiozzo, 21 anni, dal Lido di Venezia è invece un aspirante radiologo. «Radiologia medica ha tanti sbocchi lavorativi specifica Federico , il radiologo è una figura molto richiesta in questo momento. Credo che sia una delle specialità più interessanti, finora ho studiato in un istituto professionale socio-sanitario. Per prepararmi al test ho ripassato quanto studiato l'ultimo anno delle superiori. Credo che sia giusto rispettare le disposizioni anti-Covid, non mi dà fastidio indossare la mascherina, almeno fino a quando non arriva il vaccino». Alvise Tonan, 21 anni, di Noale in provincia di Venezia invece vuole diventare un fisioterapista. «La mia passione è nata dopo un infortunio del quale sono rimasto vittima spiega Alvise -. Giocando a rugby mi sono rotto il ginocchio e ho incontrato un professionista che ha fatto la differenza. Gli eroi della pandemia mi hanno sicuramente ispirato e convinto, ma l'idea mi solleticava già da tempo. L'anno scorso sono entrato a Scienze ambientali».

