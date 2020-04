Il test sierologico per il Covid-19 entra nelle aziende e nei cantieri, diventando uno strumento per agevolare la riapertura o il proseguimento dell'attività lavorativa in sicurezza. Centinaia di imprese padovane, impegnate in commesse e progetti internazionali potranno aderire al progetto lanciato da Assindustria Venetocentro. L'idea è di mettere in campo al fianco delle istituzioni e della sanità pubblica le competenze di un comparto della sanità privata fortemente radicato a Padova e rappresentato da gruppi di eccellenza nelle analisi di laboratorio e medicina del lavoro, come lo stesso Centro di Medicina (presente a Padova con Casa di Cura Villa Maria ed altre due strutture), Data ed Euganea Medica del gruppo Synlab, Analisi Mediche Pavanello o Iniziativa Medica (gruppo Affidea) ed altri ancora. Un esempio pilota è l'esperienza di Tecnostrutture azienda di Noventa di Piave (Ve), specializzata nella produzione di travi e pilastri in acciaio calcestruzzo. L'impresa veneta partecipa a importanti cantieri all'estero come quello per l'Odense University Hospital, il più grande ospedale della Danimarca, con una superficie pari a oltre 35 stadi di calcio, e quello per il Propylee nel Principato di Monaco, il camminamento avveniristico progettato da Fabrice Notari e Rudy Ricciotti, uno spazio soprelevato a 8,3 metri d'altezza con un'area verde sul famoso Boulevard du Jardin Exotique. Per quest'ultimo lavoro, l'impresa costruttrice Engeco ha chiesto, come da prassi nel Principato, di eseguire il test sierologico ai tecnici di cantiere di Tecnostrutture per proseguire i lavori. Assindustria Venetocentro in collaborazione con il Centro di Medicina, rete regionale di strutture sanitarie private e convenzionate, ha eseguito il test ai tecnici veneti impegnati nel cantiere.

Elisa Fais

