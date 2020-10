«Una grande dimostrazione di serietà e responsabilità da parte dei dipendenti». Lo sottolinea l'assessora al Personale del Comune di Padova, Francesca Benciolini, commentando i dati sui test sierologici promossi dall'amministrazione. Tra Comune e società partecipate hanno fatto richiesta di test volontario 1.302 persone. Di queste, 1075 lo hanno già sostenuto. Tre persone (due lavoratori del Comune e uno di una partecipata) sono risultati positivi al test e poi negativi al tampone. Significa che hanno sviluppato gli anticorpi ma che non erano più positivi nel momento in cui hanno fatto il controllo. «C'è sempre stata una grande attenzione nell'uso dei dispositivi di sicurezza e la massima serietà nelle misure di prevenzione adottate - sottolinea Benciolini - Sicuramente l'aver da subito messo in campo tutto il possibile, seguendo con la commissione preposta l'evolversi della situazione, aggiornando intranet con tutte le informazioni per i dipendenti, studiando e applicando man mano le direttive, ha fatto sì che ci fosse una buona informazione generale e sappiamo che ad una maggiore consapevolezza corrisponde anche un più attento comportamento delle persone. La sfida oggi è mantenere alta l'attenzione pur nella necessità di erogare i servizi - prosegue l'assessora - ma ci stiamo man mano abituando a piccole prassi e attenzioni che stanno rendendo possibile la realizzazione di progetti e servizi pur con la sicurezza dovuta».

