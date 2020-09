L'UNIVERSITÁ

PADOVA È boom di adesioni ai test salivari al Bo. Docenti e personale tecnico-amministrativo non hanno dovuto pensarci due volte quando hanno visto arrivare nella loro casella di posta elettronica la mail del rettore Rosario Rizzuto con tutte le istruzioni necessarie per aderire alla campagna di prevenzione su base volontaria. In poche ore nella sola giornata di ieri 1.500 persone hanno aderito all'iniziativa dell'Università di Padova che rientra nel programma di sorveglianza attiva, predisposto dall'Ateneo e concordato con l'autorità sanitaria regionale. L'obiettivo è quello di identificare immediatamente la presenza del virus così da scongiurare la creazione di focolai, soprattutto ora che stanno mano a mano riprendendo le lezioni in presenza nelle aule accademiche.

LO SCOPO

Nel caso in cui si dovesse venire a conoscenza tramite i test salivari che un docente o un lavoratore dell'università fosse positivo al coronavirus si potrebbero attivare in anticipo tutte le procedure del caso. E, di conseguenza, prevenire situazioni ben più gravi.

«Lunedì 28 settembre inizierà la maggior parte delle lezioni del primo semestre dell'anno accademico 2020/2021 che riprenderanno in presenza nel rispetto delle normative e dei protocolli nazionali e regionali di prevenzione ha scritto il rettore Rizzuto nella mail Oltre alle misure di prevenzione primaria (distanziamento, mascherine, sanificazioni e dotazioni igienico-sanitarie) l'Ateneo ha ritenuto, anche se in assenza di obblighi normativi, di avviare un programma di sorveglianza sanitaria attiva per la comunità accademica. I test molecolari su campioni salivari dovranno essere eseguiti con frequenza tri-settimanale, quindi ogni 20 giorni circa. La diagnosi, secondo il protocollo sviluppato e validato dall'équipe del professor Mario Plebani, già presidente della Scuola di Medicina, ha un'affidabilità equivalente a quella del tampone oro-faringeo e consente l'auto-prelievo del campione con consegna successiva del materiale in luoghi di raccolta predefiniti e vicini alla sede di lavoro».

LA CONSEGNA

A tutti coloro che aderiranno (c'è tempo fino al 30 settembre per la prima parte del monitoraggio) verrà consegnato un kit diagnostico contenente il tampone e il contenitore dove inserirlo, oltre alle istruzioni per eseguire correttamente il test e le sedi dei punti di raccolta. Per avere il referto basterà accedere alla piattaforma online con i codici contenuti in ogni kit.

«Dopo la scadenza del 30 settembre continua il rettore a ciascun aderente sarà comunicato il calendario del suo monitoraggio, programmato dal laboratorio. Dopo la riconsegna del primo campione arriveranno anche i test successivi». Più persone aderiranno alla campagna di prevenzione e maggiore sarà la protezione di tutti coloro che frequentano gli spazi accademici.

