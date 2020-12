IL BLITZ

PADOVA I test fai da te per diagnosticare il Covid 19 destinati alla vendita addirittura anche nei bar, negli autogrill e nelle erboristerie. Sono stati, però, intercettati prima del loro arrivo sugli scaffali: i carabinieri del Nas, guidati dal comandante Christian Spagnuolo, hanno sequestrato 350 confezioni di test cinesi del valore commerciale all'ingrosso di 10mila euro.

Solo negli ultimi giorni l'attenzione dei militari dell'Arma tra Rovigo, Padova, Verona e Vicenza si è concentrata su 285 obiettivi - un centinaio sul padovano - tra laboratori di analisi, punti prelievo e strutture che svolgono attività diagnostica clinica oltre che su attività abusive ed esercizi estemporanei - come profumerie ed erboristerie - che detenevano illegalmente per la vendita ai propri consumatori kit per l'analisi sierologica, peraltro destinati solo all'uso professionale.

In tale contesto investigativo i carabinieri dei Nas hanno individuato, mediante accertamenti anche online su social network e siti Internet, un canale di distribuzione di dispositivi medici diagnostici gestito da un importatore e grossista cinese, residente nell'Alto Vicentino. Una scoperta che ha consentito di intercettare l'introduzione in Italia anche di tamponi (sempre di produzione cinese e ad uso non autodiagnostico) destinati alla ricerca sierologica anticorpale del Covid-19 e che sarebbero stati poi smistati a diversi destinatari, tra cui privati cittadini ma anche semplici bar.

«Un fatto molto grave e preoccupante» è il commento di Giovanni Cirilli, presidente dell'Ordine dei farmacisti.

«Innanzitutto bisogna precisare che i kit fai-da-te non sono ancora in commercio perché serve l'approvazione da parte della comunità scientifica spiega Cirilli In farmacia abbiamo i test rapidi, dato che facciamo parte del personale sanitario, ma non sono in vendita per i cittadini, possiamo rifornire solo altro personale sanitario come medici e infermieri. In commercio non c'è nulla del genere per i privati. Anche perché per eseguire il test ci vuole una certa manualità». Il rischio è quello di sbagliare il test, andando troppo in profondità con il tampone con il pericolo di farsi male oppure di restare troppo in superficie e raccogliere poco materiale da analizzare: in quest'ultimo caso il test risulterebbe per forza negativo ma sarebbe falsato e, quindi, inutile. Ma non esistono ancora in commercio per i cittadini test che dicano se si è positivi o meno al coronavirus. E se si trova qualcosa del genere in posti che non sono farmacie qualche dubbio dovrebbe venire.

«È un fenomeno preoccupante, così come lo è la vendita online di fantomatici farmaci che curano dal Covid-19 continua Cirilli Non si scherza con la salute. Piuttosto che le persone vengano in farmacia a chiedere informazioni, ma che non si facciano ingannare da queste false promesse. Quando si sta male, purtroppo, si comincia a credere anche a guaritori e simili». In tema di test fai-da-te la preoccupazione, invece, riguarda soprattutto la tracciabilità: chi lo eseguisse a casa e risultasse positivo, avvertirebbe il medico o l'Ulss? Oppure, per evitare il periodo di quarantena, propenderebbe per tenere il risultato per sé continuando a condurre la vita di tutti i giorni e contagiando decine (se non centinaia) di persone?»

Marina Lucchin

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA