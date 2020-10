LA SCELTA

PADOVA Un milione di euro derivati dai contributi dell'8x1000 dei cittadini, messi a disposizione della Diocesi di Padova guidata dal vescovo monsignor Claudio Cipolla, a sostegno di persone che stanno attraversando momenti di difficoltà a causa del perdurare dell'emergenza causata dal Coronavirus.

Un impegno che si realizza attraverso le 459 parrocchie che compongono l'ampia Diocesi patavina, riunite in 32 vicariati. Nei giorni scorsi è terminato il ciclo di incontri sul territorio per illustrare nel dettaglio i progetti. La prima riguarda la partecipazione della Diocesi al sostegno sociale parrocchiale, con il progetto denominato La Carità al tempo della fragilità. Ad ogni parrocchia che ne farà richiesta, verrà messa a disposizione un cifra massima di euro pari al numero degli abitanti nella parrocchia. Il contributo diocesano costituisce la cifra iniziale del fondo parrocchiale che ogni singola comunità - è il forte invito - andrà ad integrare con le donazioni dei fedeli. Fedeli che cercherà di coinvolgere attraverso varie modalità a supporto del progetto nel corso del suo sviluppo temporale. Cominciato in questo mese, ad ottobre, terminerà a dicembre del 2021.

La cifra via via raccolta, verrà utilizzata a sostegno delle spese delle famiglie per il pagamento delle utenze, spese sanitarie, affitti e spese condominiali, spese di generi alimentari per integrare il magazzino parrocchiale per le persone indigenti e per l'acquisto di buoni spesa in negozi del territorio. Inoltre è prevista la possibilità di un prestito fiduciario per un massimo di mille euro a nucleo familiare.

La seconda tipologia di contributo andrà ad utilizzare l'eventuale somma non richiesta dalle parrocchie, sulla base del milione di euro messo a disposizione. Una cifra quindi variabile che le parrocchie potranno spendere presentando un massimo di due progetti di accompagnamento, ossia, un sistema di azioni coordinate e specifiche, messe in atto da più soggetti, per aumentare il livello di sviluppo personale ed autonomia del beneficiario. Beneficiario che può essere una persona oppure un nucleo familiare.

Il valore complessivo massimo dei progetti è di 4 mila euro con una partecipazione della parrocchia del 10% del totale del progetto. Le richieste di contributo da parte delle parrocchie dovranno essere presentate entro il 30 novembre. Accanto a questo progetto è attivo anche quello del Sostegno sociale diocesano. Un prestito da mille a massimo 5 mila euro, che le persone possono richiedere e restituire mensilmente. E' frutto della collaborazione tra Diocesi, Fondazione Cariparo e un istituto di credito. Il prestito eventualmente erogato da quest'ultimo è garantito da un fondo della Fondazione Cariparo.

Allo stesso scopo la Diocesi utilizza la convenzione con la Fondazione antiusura Tovini. Particolare dei progetti della Diocesi la volontà concreta che l'aiuto economico non sia disgiunto dall'incontro, dalla fraternità, dalla vicinanza e dall'accoglienza. Basilare è la creazione di una relazione sostenuta poi anche dagli aiuti materiali. Fin dall'inizio della pandemia le parrocchie sono state centro vitale di supporto facendo spesso rete con istituzioni e terzo settore. La Diocesi desidera così essere con e tra le persone vulnerabili, seguendo gli insegnamenti evangelici.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA