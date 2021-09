Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Sono già duecento i pazienti super-fragili che hanno ricevuto la terza dose dagli operatori dell'Azienda ospedaliera, tra il padiglione 8 e gli ambulatori di via Giustiniani. Mette l'acceleratore la campagna vaccinale di rinforzo antiCovid per proteggere gli immunodepressi, gli oncologici, i trapiantati e i dializzati: l'obiettivo è chiudere il giro entro la metà di ottobre, per poi passare alle altre categorie a rischio...