Terza laurea per il chirurgo Zotti: «Ho 86 anni, ma si impara sempre»

LA STORIAPADOVA Lui si laurea, la nipotina Francesca inizia gli esami di maturità del liceo classico. Lui è Enzo Zotti, 86 anni tra venti giorni, un grande chirurgo, un bravo politico e uno studioso da Guinness dei primati. «Non si finisce mai di imparare», dice, raccontando questa sua terza laurea, dopo quella in Medicina e chirurgia del lontano 1958, quella in Scienze politiche del 2007 e ora in Storia. Il 19 giugno alle 10 del mattino in via Vescovado discuterà la sua tesi, tutta incentrata sulla repubblica di Bosgattia che...