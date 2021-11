Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SOMMINISTRAZIONIPADOVA Via alle prenotazioni della terza dose anti-Covid anche per i padovani con un'età maggiore o uguale a 18 anni. Le somministrazioni, che avverranno trascorsi almeno cinque mesi dal ciclo vaccinale primario, saranno possibili da mercoledì. Lo annuncia l'Ulss 6 Euganea, che nelle scorse ore ha aperto le agende per le prenotazioni. Al momento sono circa 80 mila gli slot disponibili per la dose booster (la terza dose,...