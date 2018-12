Terre non piace Fortezza bocciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOFusione, oltre 17 mila cittadini alle urne ieri per Terre Conselvane e Fortezza d'Adige. Grande partecipazione a Cartura e Terrassa Padovana, un pochino più tiepida quella degli abitanti di Conselve al referendum consultivo per la nascita del nuovo comune di Terre Conselvane: alla fine della consultazione si è superato a livello globale il 50% dei voti con un accesso alle urne ben superiore a Cartura e Terrassa, rispetto a Conselve. Alle 23 infatti la percentuale definitiva dei votanti è stata del 50,69%, così suddivisa per ciascun...