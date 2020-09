LA PROTESTA

PADOVA Le terrazze sul Piovego agitano i residenti del Portello. La questione, nella primavera dell'anno scorso, aveva infiammato l'inaugurazione dell'ormai tradizionale appuntamento con gli spritz sui Navigli. Gli organizzatori della kermesse, infatti, avevano piazzato alcune piattaforme in legno lungo via Colombo, sulla sommità arginale. Un intervento che non aveva ottenuto alcuna autorizzazione. Una circostanza che non era sfuggita a palazzo Moroni che ha aveva immediatamente agli organizzatori di rimuovere le terrazze. In una fase successiva, i manufatti sono stati ridotti ma non rimossi. Quest'anno, a causa del Covid, la manifestazione lungo i navigli non si è tenuta. Nel frattempo il legno delle terrazze ha iniziato a degradarsi e il timore di chi abita in zona è quello che ragazzi e bambini, salendoci sopra, possano farsi del male. Queste preoccupazioni, a più riprese, sono state comunicate al Comune. Tanto è vero che ieri, si sono visti il sindaco Giordani e l'assessore al Commercio Antonio Bressa. Ora bisognerà decidere il da farsi, anche perché le strutture non sono di proprietà comunale, ma dell'associazione che gestisce gli spritz sul Piovego. A breve, dunque, l'amministrazione contatterà i responsabili.

