Terrazze dell'ex Foro Boario, no agli ombrelloni

LA PARTITAPADOVA Ombrelloni sì, ombrelloni no. È il dilemma sul quale rischia di inciampare la trattativa in corso fra l'amministrazione comunale e un gruppo di ristorazione padovano interessato alla gestione dei futuri quattro ristoranti dell'ex Foro Boario. Una questione non da poco, considerate le polemiche scoppiate poco più di un mese fa dopo la tirata d'orecchi della Soprintendenza al Comune sui troppi plateatici, diversi fuori norma, che affollano piazze e vie del centro storico.Ora il problema si ripropone per l'ex Foro Boario, che...