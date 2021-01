GLI ALBERGHI

PADOVA Il bilancio di Natale e Capodanno per gli alberghi delle Terme mostra una realtà a due facce, con un settore che, pur tra mille difficoltà, ha registrato una certa tenuta ma le cui prospettive, per i prossimi mesi, sono decisamente fosche. Le vacanze invernali hanno infatti rappresentato una piccolissima boccata d'ossigeno che non è servita a ribaltare i risultati di un anno da dimenticare. «Nei quindici hotel che hanno affrontato il grande sforzo di tenere aperto, abbiamo avuto un livello di presenze pari al 60 per cento rispetto al 2019, quando era stato registrato il tutto esaurito spiega Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Abano e Montegrotto - Ovviamente, si è trattato di una clientela di prossimità, che ha usufruito in gran parte delle cure sanitarie, dal momento che gli stabilimenti sono anche presidi sanitari».

Il confronto resta comunque impietoso. «Abbiamo registrato più o meno un centinaio di persone presenti in ogni struttura, per un totale di 1.500, contro le 18.000 degli anni passati prosegue Gottardo - Questo per i due giorni di Capodanno, a Natale un po' meno. Il che abbassa ulteriormente la media, sull'intero periodo della stagione invernale, a circa 800 clienti per albergo». I rigidi protocolli adottati dagli hotel hanno comunque funzionato alla perfezione, garantendo agli ospiti di trascorrere un periodo di vacanza in completa sicurezza. «Non abbiamo ricevuto lamentele di alcun genere da parte dei turisti continua Gottardo - anche per quanto riguarda il tanto discusso obbligo di consumare il cenone di Capodanno nelle proprie stanze».

Poi si passa alle dolenti note. «Si tratta ora di capire che cosa accadrà. Le incognite sono enormi confessa il direttore dell'associazione - Da oggi la stagione sarà ufficialmente conclusa e anche la maggior parte di chi è rimasto aperto chiuderà. Per i pochi altri, parliamo al massimo di venti, trenta ospiti ad albergo. Le prospettive per la primavera non sono affatto buone. Azzardando una previsione, non credo che il settore si rimetterà in moto, seppure parzialmente, prima del secondo semestre del 2021. Le nostre speranze sono riposte in un piano di vaccinazione rapido. Le difficoltà per i nostri imprenditori restano enormi. Il mese di dicembre è servito per incassare un po' di denaro e tirare avanti. Ma un intero anno è andato completamente perduto». Con un crollo del fatturato stimato in quasi 280 milioni di euro.

Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom sottolinea un particolare. «Le multiutilities sembra che vivano in un altro mondo, quello dove il Covid non esiste». Gli imprenditori del turismo Hanno gli alberghi chiusi o, comunque, aperti ma con una/due camere occupate. «Ricevo ogni giorno commenta comunicazioni in ordine non solo alle difficoltà con le quali tutti dobbiamo fare i conti, ma anche all'insensibilità se possiamo chiamarla così con cui ci vengono chiesti pagamenti che stridono col momento».

Due esempi. Il primo è quello che vede, accanto alla legittima richiesta di pagamento dei consumi reali, anche il pagamento dei cosiddetti oneri di sistema che, molto spesso, sono piuttosto ingenti. «In un momento di emergenza continua Soranzo dovrebbe rientrare nelle ipotesi praticabili anche la sospensione di costi fissi ai quali le nostre imprese non sono in grado di far fronte».

Il secondo è ancora più sconcertante come, giustamente, scrive un albergatore. «Da AcegasApsAmga riferisce sempre Soranzo - arriva la richiesta di onorare, seppur con tutte le dilazioni del caso, un ricalcolo per annualità pregresse e relativo alle bocche antincendio. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma è una sciocchezza che la dice lunga sull'insensibilità che regna sovrana dove la crisi, che ha colpito l'economia in maniera drammatica, sembra non essere giunta se non di striscio. Aiuterebbe sapere che, a monte, vengono fatti ragionamenti per non gravare a valle di carichi che potrebbero rivelarsi deleteri non tanto nei volumi monetari quanto nello spirito di chi, come tutti gli attori del nostro comparto titolari e dipendenti spera di riprendere al più presto. Cosa non facile e non scontata ricordo - se non interverranno sostegni più che adeguati».

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

