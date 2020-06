L'EMERGENZA

TERME Problemi per ottenere il Fondo integrazione salariale con causale Covid per i lavoratori alberghieri del bacino termale euganeo. Non c'è solo la lenta ripartenza ad addensare nubi sul settore, ma c'è anche un'emergenza ammortizzatori sociali.

«Il problema riguarda le 4 settimane aggiuntive (oltre alle cinque) di Fis previste dal decreto 34/2020 che per il settore turismo sono fruibili prima del 1. settembre - spiega Marco Gottardo, direttore Federalberghi Terme - le aziende alberghiere del bacino euganeo hanno storicamente due matricole Inps, a volte addirittura tre. Sebbene il datore di lavoro sia unico, l'unità produttiva la medesima e il codice Ateco quello alberghiero, succede che la parte termale possa ad oggi essere esclusa dalla possibilità di anticipare la fruizione delle 4 settimane».

A livello centrale sembra si stiano predisponendo degli emendamenti per risolvere il problema in sede di conversione del decreto. «È evidente - continua Marco Gottardo - che la situazione crea gravi problemi in un momento in cui le aziende sono prossime all'esaurimento delle cinque settimane e conseguentemente non è possibile pensare di attendere alla cieca un possibile provvedimento normativo. C'è inoltre il paradosso per cui, se l'azienda chiedesse le quattro settimane conta causale covid per la parte alberghiera, non potrebbe poi chiederle dal 1. settembre per la parte termale in quanto essendo l'unità produttiva unica risulterebbero già fruite».

Dopo l'emergenza sanitaria si sta ora entrando nella fase di emergenza lavorativa ed emergono i problemi legati alla gestione della situazione. Sullo stesso problema interviene il consigliere regionale Massimiliano Barison. «Dal 17 marzo sono state previste 14 settimane di Fis usufruibili fino ad agosto alle quali poi, dall'1 settembre, se ne potranno agganciare altre 4 spiega Barison facendo due conti le attività termali che occupano un terzo di tutti i lavoratori del bacino termale euganeo, più di 1500 lavoratori, con il blocco dei licenziamenti, non avranno alternative e dovranno accollarsi i costi degli stipendi anche se il lavoro non c'è. Un colpo di grazia per il comparto termale, È urgente e necessario l'intervento del Governo al fine di anticipare subito l'utilizzo delle 4 settimane di Fis previsto da settembre. Rimane però aperto il problema degli ammortizzatori sociali che così arriverebbero a coprire i i lavoratori fino a metà luglio, lasciandoli poi scoperti per il resto dell'anno».

