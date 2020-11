IL BILANCIO

PADOVA «I posti letto sono tutti occupati». E' il grido d'allarme dei direttori delle terapie intensive della rete ospedaliera padovana, uniti in prima linea nella lotta al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 472 nuovi casi e tre vittime del Covid-19. I positivi al tampone hanno raggiunto quota 7.749. L'aumento della curva dei contagi si riflette sul carico assistenziale gestito dai nosocomi cittadini, tantoché è cresciuta l'attenzione nei confronti dei ricoveri quotidiani nelle rianimazioni. È sotto stress l'Azienda ospedaliera, con 73 pazienti positivi nel reparto di Malattie infettive e altri 16 in terapia intensiva. «C'è gente che ha ancora voglia di scherzare dichiara amareggiato Ivo Tiberio, direttore della Rianimazione centrale di via Giustiniani qui la situazione non è seria, di più. Attualmente abbiamo sotto osservazione 16 pazienti intubati, quindi ho due posti letto liberi, ma sta già arrivando un altro paziente dal reparto di Malattie infettive. La situazione cambia da un istante all'altro. Non si fa a tempo a dimettere un paziente, che subito arriva una nuova richiesta». Non va meglio nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 6, dove la pressione è alle stelle.

L'ospedale di Schiavonia è sempre più vicino a tornare ad essere Covid Hospital, da martedì tutti i posti letto della terapia intensiva sono stati destinati ai positivi. «Noi abbiamo aumentato la capienza di quattro pazienti alla volta spiega il responsabile, il dottor Fabio Baratto -. All'inizio avevamo 4 posti letto Covid, dieci giorni fa sono diventati otto e così via fino ad arrivare ad oggi, con un totale di 16 posti letto e un notevole impegno di personale. In questo momento sono tutti occupati da malati Covid, non abbiamo più in carico ricoveri ordinari. Il problema principale è che in questo ospedale non è prevista la semi-intensiva, arriveremo a 120 posti letto di malattie infettive e un'unica rianimazione. Dal reparto ci sono pazienti in peggioramento, stiamo lavorando per ricavare altri posti letto, ma servono anche nuove leve. Abbiamo le attrezzature, ma mancano gli specialisti per farle funzionare». Al Madre Teresa si contano anche 72 ricoverati in area non critica.

ORGANIZZAZIONE

Nei prossimi giorni sarà presentato un nuovo piano di organizzazione ospedaliera, redatto sulla base delle direttive regionali. Per dare una boccata d'ossigeno alle rianimazioni, nuovi posti letto saranno presto attivati a Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco. «In questo momento non ci sono posti letto liberi ammette il direttore di Anestesia e rianimazione a Cittadella, Guido di Gregorio -. Abbiamo sei pazienti Covid intubati e altri quattro pazienti affetti da patologie non Covid. L'attività chirurgica sta andando avanti a livelli standard, come gli ambulatori di terapia antalgica e possiamo contare sulla collaborazione degli altri reparti per i casi più complessi. Ma i pazienti continuano ad arrivare in Pronto soccorso e la situazione globale desta preoccupazione». L'ospedale di Cittadella dispone anche di 14 posti letto di terapia semi-intensiva. E' full pure il reparto di rianimazione all'ospedale di Camposampiero. «I tre posti letto Covid sono occupati spiega il direttore Astrid Ursula Behr e anche i cinque per pazienti ordinari. Siamo molto preoccupati e stanchi, è da febbraio che non ci fermiamo sia a livello mentale che fisico. Anche in agosto non eravamo tranquilli perché in attesa di un autunno difficile. Le previsioni sono pesanti e ora sentiamo meno compartecipazione da parte della gente. Prima era tutto un ringraziare e applaudire, adesso si fa più fatica». La dottoressa Behr, in quanto responsabile per il Veneto della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti), mette in luce la carenza di specialisti sul territorio. «Il numero di anestesisti e rianimatori attualmente non è sufficiente per fronteggiare al meglio l'ondata di contagi sottolinea -. Per formarli ci vuole molto tempo. La coperta è corta, bisognerà rinunciare a parte dell'attività chirurgica ordinaria per liberare anestesisti e impiegarli nelle rianimazioni». Secondo il report emesso da Azienda Zero, si trovano in isolamento domiciliare 986 padovani. La conta dei decessi dall'inizio dell'emergenza arriva a 364. Ieri hanno perso la vita all'ospedale di Schiavonia una 94enne residente a Padova e un 85enne di Vigodarzere. A poche ore di distanza all'ospedale di Cittadella non ce l'ha fatta un 73enne originario di Tombolo.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA