LA NOVITÁ

PADOVA Apre il terzo reparto di terapia intensiva per pazienti Covid in città. L'altra sera, in piena emergenza, è stata convertita la rianimazione Istar 3 al quinto piano del Policlinico. Sale così a 47 il numero di posti letto per pazienti gravi, distribuiti tra l'Azienda ospedaliera e l'ospedale Sant'Antonio. «La decisione è stata presa alle 21 dichiara il direttore sanitario Daniele Donato perché c'era urgente bisogno di un'ulteriore dotazione di posti letto. In questa fase le condizioni dei pazienti Covid si rivelano sempre più critiche. Per convertire a Covid gli undici posti letto dell'Istar 3, abbiamo dovuto sacrificare parte dell'attività chirurgica. Naturalmente si parla di interventi programmabili in regime ambulatoriale, di day surgery e di week surgery. L'attività in emergenza urgenza e i trapianti sono sempre garantiti».

I NUMERI

Continuano a crescere i numeri della pandemia a Padova, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 480 casi e 13 decessi legati al Covid-19. I positivi al tampone nel padovano raggiungono quota 18.161. Negli ospedali di Padova e provincia sono assistiti complessivamente 485 pazienti positivi. I nuovi posti letto di terapia intensiva si aggiungono agli altri 36 già aperti all'inizio della seconda ondata (18 nella Rianimazione centrale al terzo piano del Monoblocco e altri 18 all'ospedale di via Facciolati). «Una scelta inevitabile perché le altre due rianimazioni al momento sono congestionate sottolinea il responsabile, il dottor Ivo Tiberio la richiesta da parte del Pronto soccorso e dei reparti continua a salire. Abbiamo molti pazienti gravi che richiedono tempi lunghi di degenza, perché presentano quadri clinici impegnativi da gestire. Tutto ciò riduce il turnover di dimissioni». L'appello è rivolto alla popolazione. «Ciascuno deve fare la sua parte continua il dottor Tiberio - più si diffonde il contagio, più persone si ammalano e rischiano di finire in rianimazione. Le regole sono sempre le stesse, la prevenzione deve valere anche durante le festività. In famiglia, durante i pranzi e le cene, si tende a non usare protezioni e di conseguenza il rischio contagio è alto. Capisco che conciliare la libertà individuale e la voglia di socialità con la pandemia sia difficile, ma è importante che il sistema regga per il bene di tutti».

Molte richieste arrivano dal nuovo Pronto soccorso Covid di via Giustiniani, ubicato al Palafellin. «Siamo probabilmente nel momento più difficile dichiara il direttore del Pronto Soccorso, Vito Cianci - coincidente con la fase del picco e stiamo facendo ricorso a tutte le soluzioni migliori possibili. Il pronto soccorso Covid nella sua nuova dimensione ampliata è arrivato al momento giusto, senza questa organizzazione che ci siamo dati con la direzione aziendale dal primo dicembre, a questo punto saremmo in gravissima difficoltà. Per fortuna non è così, in questi giorni riusciamo a lavorare in piena sicurezza per i pazienti e gli operatori. É un momento topico, ma siamo un ospedale dalle grandi risorse e il gioco di squadra in questa fase sta facendo la differenza». Uno sfogo arriva da un giovane medico anestesista e rianimatore. «Mentre ragionate su quali negozi visitare per lo shopping dichiara il dottor Michele Negrello - mentre scalpitate per capire quando riaprono le stazioni sciistiche, oppure anche quando anticipate l'aperitivo con gli amici prima che i bar chiudano, ma soprattutto quando calcolate quanti parenti stipare attorno al tavolo al pranzo di Natale, vi invito a tenere a mente che stanotte è stata convertita in Covid un'altra rianimazione di Padova, la terza. Un totale di 47 posti di terapia intensiva non creati ad hoc ma sottratti alle cure ordinarie a cui erano dedicati fino a prima della pandemia. A disposizione degli altri pazienti rimangono sostanzialmente una ventina di letti, praticamente un letto ogni 15/20.000 abitanti. Quindi oltre a stare attenti a non beccarvi il Covid, cercate anche di non ammalarvi di qualunque altra patologia. Uomo avvisato».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

